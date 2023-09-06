iSpace.az – официальный партнер Apple в Азербайджане

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Индустрия digital technology удивляет своими темпами развития, более совершенными девайсами и «умными» новинками. На этом фоне выделяется компания Apple, чьи товары сразу становятся флагманами других рынков электроники. Чтобы выбрать оригинальную продукцию этого бренда, можно зайти на iSpace – официальный партнер Apple в Азербайджане и посетить магазины iSpace. На весь ассортимент распространяется гарантия, есть сертификаты качества.

Как выбрать продукцию Apple

Продукция от Apple давно стала больше, чем просто полезные гаджеты, она является проводником в будущее, который меняет жизнь на лучшее. Помимо этого, если купить телефон последней марки, к примеру, iPhone 14 или любой другой товар в Apple, то пользователь станет владельцем уникального устройства, которое создали ведущие специалисты. Работники из Купертино всегда думают о комфорте и производительности труда своих пользователей.

Как выбрать MacBook в 2023 году

iSpace.az предлагает различные размеры экранов для своих MacBook, от 13-дюймовых макбуков до моделей с диагональю 16,2 дюйма. Также модели имеют разные вес и габариты. Профессиональные модели оснащены высокопроизводительными процессорами М1 Pro, М2 Pro, М2 Max.

К примеру, для путешествий или работы в дороге прекрасно подойдут модели Макбуки из серии Air, в частности Макбук аир M2 или же Макбук ПРО 13. Макбук Про 14 и Макбук Про 16” существенно больше по размерам и имеют больший вес, их не совсем удобно брать с собой, но они продуктивнее и мощнее чем Air.

Преимущества покупки техники Apple в iSpace

Компания iSpace является официальным представителем Apple в Азербайджане, есть статус APR. Гарантия составляет год, можно купить iPhone или другие девайсы, не переживать о наличии возможного брака. При наличии брака смартфон, наушники AirPods или другую технику Apple смогут заменить на новую.

К плюсам приобретения устройств от Apple в iSpace можно отнести:

На сайте представлена полная информация о каждой продукции, детально расписаны характеристики, есть фото, цены, подробное описание изделий. Можно приобрести оригинальные аксессуары, например, чехлы для AirPods любого цвета, Apple Pencil последней модели и т.д.

Адреса магазинов:

ТЦ «Парк Бульвар», 1-ый этаж

1-ый этаж, Бульвар

(012) 598 73 20

(050) 766 00 30

Пн – Вс: 10:00 – 22:00

ТЦ «Порт Баку», 1-ый этаж

ТЦ «Порт Баку», 1-ый этаж, Баку

(012) 464 04 34

(050) 776 00 15

Пн – Вс: 10:00 – 22:00

ТЦ «28 Mall», 1-ый этаж

ТЦ «28 Mall», 1-ый этаж, Баку

(012) 499 87 16

(050) 251 00 14

Пн – Вс: 10:00 – 22:00

ТЦ «Deniz Mall», 1-ый этаж

ТЦ «Deniz Mall», 1-ый этаж, Баку

(012) 525 85 00

(050) 766 00 20

Пн – Вс: 10:00 – 22:00

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