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Главное Общество

В Джалилабадском районе директор школы присвоил 33 тысячи манатов

В Джалилабадском районе директор школы присвоил 33 тысячи манатов

На основании обращения граждан в связи с происходящими нарушениями в средней общеобразовательной школе села Сарханлы Джалилабадского района, в районной прокуратуре было проведено расследование.

Как сообщили в прокуратуре Джалилабадского района, в ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в присвоении более 33 тысяч манатов в период с 2017 по 2022 год директором школы Джамалом Башировым путем выплаты заработной платы за неурочные учебные часы и другими незаконными способами.

По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджан (присвоение с использованием служебного положения и причинением значительного ущерба).

Предварительное следствие по делу продолжается.

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