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Байрамов: Армения не проявляет политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений

Байрамов: Армения не проявляет политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличом Радманом.

Как сообщили в МИД, в рамках встречи министры также провели широкий обмен мнениями по региональным вопросам. Министр Джейхун Байрамов проинформировал министра о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, в том числе об азербайджано-армянском мирном процессе, минной опасности.

Было отмечено, что несмотря на инициативы Азербайджана, Армения не проявляет политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений, продолжает придерживаться противоречивого подхода, постоянно уклоняется от выполнения достигнутых договоренностей и обязательств, прибегает к политическим и военным провокациям, до сих пор полностью не вывела свои вооруженные силы с наших территорий, тем самым грубо нарушает свои обязательства, создает угрозу безопасности в регионе.

Было доведено до внимания, что отклонение от предложений Азербайджана по доставке грузов на территорию и параллельному использованию дорог доказывает, что утверждения о «гуманитарной ситуации» являются политической манипуляцией.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал хорватского коллегу о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, в том числе, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и минной угрозе. Несмотря на инициативы Азербайджана, Армения не продемонстрировала необходимой политической воли для того, чтобы предпринять реальные шаги по нормализации отношений, продолжает противоречивый подход, постоянно уклоняется от выполнения соглашений и обязательств, прибегает к политическим и военным провокациям, до сих пор полностью не вывела свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, чем грубо нарушает свои обязательства и создает угрозу безопасности в регионе.

Было подчеркнуто, что обвинения, распространяемые вокруг дороги Лачин-Ханкенди, не имеют под собой никаких оснований, что отказ от предложений Азербайджана по доставке грузов на территорию и параллельному использованию дорог доказывает, что утверждения о «гуманитарной ситуации» являются политическими манипуляциями.

После встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией Министерства иностранных дел Хорватии.

Затем стороны выступили с заявлениями для прессы по итогам встречи.

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