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Существованию Армении остались считанные дни

Существованию Армении остались считанные дни

Существованию Армении остались считанные дни. Об этом заявила армянский социолог, азербайджановед Армине Адибекян.

«Я бы сказала, что нас ждет война, но война — это когда обе стороны борются друг против друга. Нас ждет оккупация, потому что с армянской стороны не будет сопротивления. Существованию Армении остались считанные дни, а Ереван выбирает мэра.

Я не представляю, сколько минут может продлиться программа связывания Азербайджана с Нахичеваном, мы потерям весь Сюник», – сказала она армянским СМИ.

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Существованию Армении остались считанные дни
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