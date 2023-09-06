Существованию Армении остались считанные дни

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Существованию Армении остались считанные дни. Об этом заявила армянский социолог, азербайджановед Армине Адибекян.

«Я бы сказала, что нас ждет война, но война — это когда обе стороны борются друг против друга. Нас ждет оккупация, потому что с армянской стороны не будет сопротивления. Существованию Армении остались считанные дни, а Ереван выбирает мэра.

Я не представляю, сколько минут может продлиться программа связывания Азербайджана с Нахичеваном, мы потерям весь Сюник», – сказала она армянским СМИ.