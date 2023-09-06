Зурабишвили обсудила с Макроном предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС (видео)

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Париже на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном обсудила перспективу предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.

«Приветствую вас из Парижа. Я рада, что имела очень полезную беседу с президентом Франции о нашем будущем статусе кандидата в члены Евросоюза», – написала она на странице в социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив сообщение видео, где стоит рядом с Макроном.

В свою очередь президент Франции заявил о поддержке «мужественной борьбы» Тбилиси за демократию и верховенство закона, а также выразил надежду на европейское будущее Грузии. Макрон добавил, что продолжит лично поддерживать Зурабишвили «в последующие дни, месяцы и годы».