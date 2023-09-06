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В Азербайджан будет летать еще один лоукостер

В Азербайджан будет летать еще один лоукостер

По инициативе Министерства цифрового развития и транспорта в список иностранных авиакомпаний, выполняющих в этом году рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, добавлены такие лоукостеры, как WizzAir Malta, Flyadeal, Air Cairo.

Число иностранных лоукостеров будет увеличено до 16, к ним присоединится авиаперевозчик Georgian Wings.

Первый рейс грузинского авиаперевозчика по маршруту Тбилиси-Баку состоится сегодня – 6 сентября.

Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси трижды в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) на самолете ATR72-500, рассчитанном на 72 человека.

Отметим, в ближайшее время в Баку начнут выполнять полеты авиакомпании IndiGo (Индия), Aegean Airlines (Греция) и Air Arabia Abu-Dhabi (ОАЭ).

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