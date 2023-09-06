Хикмет Гаджиев о докладе Окампо: Почему он не говорит о геноциде и военных преступлениях Армении против Азербайджана?

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятый доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо.

«Прежде всего, сомнительна личность, честность этого человека, который утверждает, что выступает от имени справедливости. В международных СМИ есть много фактов о его причастности к правонарушениям.

Во-вторых, я сожалею о том, что человек, называющий себя юристом, может неправильно использовать и злоупотреблять концепцией геноцида, как будто бы он не знает, что это означает.

В-третьих, он предвзят. Почему он не говорит о геноциде и военных преступлениях государственного уровня, совершенных Республикой Армения против Азербайджана?

Восемь городов Азербайджана полностью уничтожены вместе с мирным населением. Где этот факт в отчете Окампо?

Где был Окампо, когда в 1992 году все население Ходжалы в Азербайджане было уничтожено армянами?

Кто против кого устроил геноцид? Это большой вопрос. Это вопрос, на который необходимо ответить в отношении одного миллиона азербайджанцев, которые были изгнаны со своей земли и которые живут в качестве вынужденных переселенцев и беженцев в течение 30 лет.

Почему Окампо молчит о полностью разрушенных Арменией азербайджанских мечетях?», – сказал Х.Гаджиев в интервью Arab News.