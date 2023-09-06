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Хикмет Гаджиев о докладе Окампо: Почему он не говорит о геноциде и военных преступлениях Армении против Азербайджана?

Хикмет Гаджиев о докладе Окампо: Почему он не говорит о геноциде и военных преступлениях Армении против Азербайджана?

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал предвзятый доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо.

«Прежде всего, сомнительна личность, честность этого человека, который утверждает, что выступает от имени справедливости. В международных СМИ есть много фактов о его причастности к правонарушениям.

Во-вторых, я сожалею о том, что человек, называющий себя юристом, может неправильно использовать и злоупотреблять концепцией геноцида, как будто бы он не знает, что это означает.

В-третьих, он предвзят. Почему он не говорит о геноциде и военных преступлениях государственного уровня, совершенных Республикой Армения против Азербайджана?

Восемь городов Азербайджана полностью уничтожены вместе с мирным населением. Где этот факт в отчете Окампо?

Где был Окампо, когда в 1992 году все население Ходжалы в Азербайджане было уничтожено армянами?

Кто против кого устроил геноцид? Это большой вопрос. Это вопрос, на который необходимо ответить в отношении одного миллиона азербайджанцев, которые были изгнаны со своей земли и которые живут в качестве вынужденных переселенцев и беженцев в течение 30 лет.

Почему Окампо молчит о полностью разрушенных Арменией азербайджанских мечетях?», – сказал Х.Гаджиев в интервью  Arab News.

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