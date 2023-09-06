Хикмет Гаджиев заявил, что Армения превратилась в Сирию и направил месседж крупным державам

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о том, оказывает ли влияние на Азербайджан и Армению война между Россией и Украиной и направил месседж крупным державам.

«К сожалению, мы видим элементы геополитического соперничества в регионе Южного Кавказа, и мы также обращаемся к крупным державам с таким призывом: не экспортируйте свою внутриполитическую повестку дня в наш регион.

Мы также видим, что Армения, к сожалению, становится еще одной Сирией в нашем регионе, поскольку она разделена между крупными державами в соответствии с их собственными геополитическими интересами.

Одна миссия там – это миссия ЕС. Нам сказали, что это гражданская краткосрочная миссия. Но она стала долгосрочной. Есть военнослужащие.

Всем, кто хочет внести вклад в мир и безопасность в регионе, а не дипломатический авантюризм и пропаганду, следует серьезно заняться поддержкой армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору», – заявил Х.Гаджиев в интервью Abab News.