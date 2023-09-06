Хикмет Гаджиев: Примирение Азербайджана и Армении возможно, если армяне принесут извинения за совершенные зверства

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Примирение Азербайджана и Армении возможно, если армяне принесут извинения за совершенные зверства.

Об этом написал на своей странице в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Хикмета Гаджиева, армяне выдвигают необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, никакой блокады армянских жителей Карабахского региона Азербайджана не происходит.

«Азербайджан предлагает иметь несколько дорог (в Карабах – ред.) И одной из важных дорог является дорога Агдам-Ханкенди. Она гораздо более эффективена и имеет больше логистических возможностей для охвата карабахского региона, поскольку Азербайджан полностью ее восстановил», – отметил Гаджиев.

«Полевые командиры, стоящие у руля нынешнего подчиненного армянского марионеточного режима на этих территориях Азербайджана, используют гуманитарную ситуацию в своих интересах, чтобы продлить свое выживание в качестве сепаратистского образования, которое не признает суверенитет Азербайджана, а также в интересах пропаганды и дезинформации международного сообщества. Это всегда было смыслом их существования».

Гаджиев отметил, что Азербайджан приглашал их к диалогу, однако они отказываются и от диалога, и от отправленного продовольственного груза.

«Это расизм. Из-за происхождения пищевого продукта они сказали, что не примут».