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Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище

Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище

Запрос на предоставление разрешения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции из британской тюрьмы был отклонен во вторник судом коммуны Кретей.

Об этом пишет газета Liberation.

Суд отклонил запрос Ассанжа на основании того, что согласно французскому законодательству запрашивающий должен находится во Франции или на территории одной из стран ЕС.

Обращение о предоставлении Ассанжу беженства французским властям направила ассоциация Robin des Lois. В ассоциации сообщили, что они не намерены подавать апелляцию, но призывают главу Минюста Франции Эрика Дюпона-Моретти, бывшего адвоката Ассанжа, содействовать решению этого вопроса.

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