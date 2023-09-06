Штаты пригрозили КНДР санкциями за поставки вооружения в Россию

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Американская администрация готова ввести новые ограничения в отношении властей Северной Кореи за поставки вооружений России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Он обвинил КНДР в поставках оружия РФ, «чтобы атаковать зерновые хранилища и отопительную инфраструктуру крупных городов» Украины. «Это не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она заплатит за это в рамках международного сообщества», — сказал Салливан, говоря о возможных санкциях в связи с этим.