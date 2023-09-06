Коротченко: Мы помним, что Трехсторонние заявления Арменией не выполняются

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Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с «Вестником Кавказа» подчеркнул, что руководство Армении не в состоянии радикально повлиять на позиции России на Южном Кавказе.

«Одними голыми заявлениями вряд ли Армения в лице ее нынешнего руководства сможет изменить положение России на Южном Кавказе и ключевую роль Москвы во влиянии на происходящие там процессы. Мы отмечаем, что риторика армянского руководства в последнее время становится все более агрессивной и антироссийской.

Сначала провокационный комментарий главы пресс-службы МИД Армении, затем антироссийское выступление спикера парламента, а теперь и скандальное интервью самого Никола Пашиняна в хамской манере. Подобного рода заявления наносят вред российско-армянским отношениям», – указал он.

«Для решения проблемных вопросов существуют соответствующие каналы политического и дипломатического диалога. Если у Пашиняна возникает какое-то недовольство, он может позвонить в Кремль и получить исчерпывающие разъяснения, проконсультироваться по той или иной тематике. Но он так не делает, а вместо этого дает интервью итальянской газете и тем самым идет на обострение.

Понятно, что режим Пашиняна нам недружественный, и в целом политические элиты Армении нам не дружественные, как и мировая армянская диаспора. Их цель – чтобы Россия стала смотреть на происходящие события на Южном Кавказе через армянские очки, искажающие действительность, либо таскала каштаны из огня в угоду мировому армянскому лобби и режиму Пашиняна», – обратил внимание Игорь Коротченко.

«Но они этого не дождутся. Россия – великая держава, уважающая себя. У нас есть отношения не только с Арменией, но и с другими государствами региона. Кстати говоря, на фоне антироссийской истерии официальных лиц в Ереване власти Грузии ведут себя более умно и сдержанно, пользуются возможностями экономических связей для повышения благосостояния грузинского народа и укрепления своего положения. Именно прагматичный подход взят за основу премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительством.

В сравнении с ними Никол Пашинян занимается откровенным русофобством. Конечно, Москва не будет вредить здоровым интересам Армении, но антироссийский курс будет приниматься во внимание, в том числе по ряду ключевых вопросов, формирующих позицию России по Южному Кавказу», – предупредил политический аналитик.

«Мы помним, что Трехсторонние заявления Арменией не выполняются. Обязательство открыть Зангезурский коридор, где контроль за грузами и перевозками осуществлялся бы пограничной службой ФСБ России, Пашинян официально «похоронил» в конце прошлого года. Мы видим активное развитие военных, военно-технических и политических связей Еревана с западными центрами силы, с ЕС и США, особенно с Францией, которая занимается абсолютно деструктивной политикой и на Южном Кавказе, и в Африке, и в целом в мире.

Поэтому те комментарии, которые были сделаны Дмитрием Песковым, призваны послать Пашиняну сигнал, что не надо дальше упражняться в подобного рода риторике, тем более практической антироссийской политике.

Россия не позволит подобным образом с собой обращаться. Если Пашинян продолжит свои упражнения, да еще и подкрепит это практическими действиями, ответ Москвы – экономический и политический – будет достаточно адекватный и жесткий», – заключил Игорь Коротченко.