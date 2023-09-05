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Эрдоган доволен диалогом с Путиным

Эрдоган доволен диалогом с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал крайне продуктивными переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшие накануне в Сочи.

Об этом турецкий лидер заявил по итогам заседания Кабмина Турции в Анкаре.

Эрдоган считает, что переговоры с Путиным в Сочи получили высокую оценку в мире, так как «обсуждались многие важные гуманитарные вопросы, в том числе зерновой коридор».

Глава государства подчеркнул, что Турция во втором квартале 2023 года заняла второе место среди стран ОЭСР по темпам роста экономики.

«Годовой экспорт Турции достиг 235,5 млрд долларов. Доля страны в мировой торговле составила 1,04 процента» – приводит его слова «Анадолу».

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