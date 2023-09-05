Президент АОКП призвал карабахских армян не отказываться от помощи Баку

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Мы выразили готовность доставить продовольственную помощь армянскому населению, проживающему в Ханкенди, и ожидали, что армянские жители положительно воспримут это.

Об этом сказал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

«Мы отправились туда с продовольственной помощью. На самом деле мы ожидали, что армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, воспримут это положительно», – приводит его слова «Тренд».

Новруз Аслан отметил, что Общество Красного Полумесяца полно решимости выполнить эту миссию. Он добавил, что армянские жители не должны отказываться от этой помощи, поддавшись каким-то чувствам.

«Они стали жертвой сепаратистов, каких-то сил. Пусть подумают, осмыслят, сделают выводы, воспользуются предлагаемыми им сегодня вариантами», – сказал он.