Президент Алиев принял словацкую делегацию (фото, видео)

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5 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, отмечен высокий уровень сотрудничества в области энергетики. В этом контексте как важное событие в развитии наших связей было расценено участие Словакии в проекте «Кольцо солидарности» (STRING), сообщает «Азертадж».

С удовлетворением было отмечено, что делегация Словакии посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что это создаст хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с проводимыми на этих территориях широкомасштабными восстановительными работами. Было отмечено значение проекта Smart village – «Умное село», который будет реализован Словакией в селе Баш Гарвенд Агдамского района.

На встрече было подчеркнуто, что Словакия вносит вклад в развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Был затронут вопрос межпарламентского сотрудничества, выражена уверенность, что визит Бориса Коллара в нашу страну с большой делегацией будет способствовать расширению сотрудничества в этой сфере.