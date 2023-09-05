Община Западного Азербайджана будет сотрудничать с ЮНЕСКО

77 Просмотров

В рамках предметного диалога с ЮНЕСКО Община Западного Азербайджана представила руководству организации конкретные темы и в соответствии с международными конвенциями, признающими соответствующую роль общин в области сохранения культурного наследия, попросила ЮНЕСКО оказать практическую помощь в усилении потенциала. Об этом сообщили в Общине Западного Азербайджана.

ЮНЕСКО на днях направила Общине ответное письмо, в котором сообщила, что примет соответствующие меры в соответствии с призывом Общины в области сохранения культурного наследия, и положительно ответила на просьбу Общины об оказании поддержки в области усилении потенциала.

Община продолжит практическое сотрудничество с ЮНЕСКО для увеличения своих возможностей по сохранению культурного наследия Азербайджана в Армении, в том числе для ведения реестра памятников культуры на основе современной методологии, оценки их состояния и определения необходимых шагов для восстановления.