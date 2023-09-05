Азербайджан пресек незаконные инженерные работы армян |
Президент АОКП призвал карабахских армян не отказываться от помощи Баку |
В ЕС обеспокоены напряженностью между Арменией и Азербайджаном |
Так кому же помогает Армения? |
Президент Алиев принял словацкую делегацию (фото, видео) |
Захарова заявила о решении любых вопросов между Москвой и Баку |
Байрамов отправился в Хорватию |
Пашинян спровоцировал скандал с Москвой, Захарова назвала Симоняна «хамлом» (видео) |
Эрдоган: Перспектив для достижения мира в Украине на горизонте не просматривается |
Главное Мир

Путин передал Эрдогану фильм о нем

Путин передал Эрдогану фильм о нем

Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, рассказывающий о жизни и политической карьере турецкого лидера. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Картина совместного производства ТАСС и телеканала «России 24».

Гусман в июне презентовал фильм об Эрдогане, снятый в рамках цикла «Формула власти». В ленту вошли фрагменты четырех бесед Гусмана с Эрдоганом.

Теги:
Из этой рубрики
Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая
Мир

Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая

2023/09/05, 21:21
При сходе селя в Турции 2 человека погибли, четверо пропали (видео)
Мир

При сходе селя в Турции 2 человека погибли, четверо пропали (видео)

2023/09/05, 20:43
После задержания в Эстонии Панин заявил о "неприятном инциденте" (обновлено, видео)
Мир

После задержания в Эстонии Панин заявил о «неприятном инциденте» (обновлено, видео)

2023/09/05, 20:31
Взрыв у военкомата в Санкт-Петербурге (видео)
Мир

Взрыв у военкомата в Санкт-Петербурге (видео)

2023/09/05, 20:18
Жена Пашиняна привезет в Украину гумпомощь
Мир

Жена Пашиняна привезет в Украину гумпомощь

2023/09/05, 18:14
Путин передал Эрдогану фильм о нем
Мир

Путин передал Эрдогану фильм о нем

2023/09/05, 17:46
Фидан: Турция настроена на развитие диалога с Грецией
Мир

Фидан: Турция настроена на развитие диалога с Грецией

2023/09/05, 17:25
«Нет, нельзя»: Песков не разрешил задать вопрос об участи генерала Суровикина
Мир

«Нет, нельзя»: Песков не разрешил задать вопрос об участи генерала Суровикина

2023/09/05, 17:08
Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера
Мир

Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

2023/09/05, 16:58