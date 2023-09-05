Путин передал Эрдогану фильм о нем

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Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, рассказывающий о жизни и политической карьере турецкого лидера. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Картина совместного производства ТАСС и телеканала «России 24».

Гусман в июне презентовал фильм об Эрдогане, снятый в рамках цикла «Формула власти». В ленту вошли фрагменты четырех бесед Гусмана с Эрдоганом.