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Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, в послании говорится:

«Глубоко опечален известием о гибели военнослужащих Военно-морских сил братского Пакистана в результате крушения вертолета в городе Гвадар провинции Белуджистан. Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Пусть их души покоятся с миром».

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