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Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

Руководство французской армии начало обсуждать с военными Нигера вывод части своих войск из страны. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на французские источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников газеты, речь идет о выводе из страны нескольких французских подразделений. Le Monde отмечает, что до последнего времени Париж отвергал идею вывода 1500 французских солдат, дислоцированных в Нигере на трех базах – в столице Ниамее, в Уалламе, к северу от столицы, и в Айору, недалеко от границы с Мали.

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