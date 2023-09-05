Захарова выступила за беспрепятственный допуск гумгрузов по агдамскому маршруту

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за беспрепятственный допуск гуманитарных грузов по Лачинской дороге и агдамскому маршруту, призывает избегать политизации вопроса.

По ее словам, данный вопрос подробно обсуждался в ходе визита в Ереван специального представителя МИД России по азербайджано-армянской нормализации Игоря Ховаева:

«В эти дни он находится в Баку. У него запланированы соответствующие консультации с нашими азербайджанскими партнерами. Мы действуем на основе комплексных трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении. Мы выступаем за беспрепятственную доставку гуманитарной помощи как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршруту, и призываем не политизировать этот вопрос».