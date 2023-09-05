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Захарова выступила за беспрепятственный допуск гумгрузов по агдамскому маршруту

Захарова выступила за беспрепятственный допуск гумгрузов по агдамскому маршруту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за беспрепятственный допуск гуманитарных грузов по Лачинской дороге и агдамскому маршруту, призывает избегать политизации вопроса.

По ее словам, данный вопрос подробно обсуждался в ходе визита в Ереван специального представителя МИД России по азербайджано-армянской нормализации Игоря Ховаева:

«В эти дни он находится в Баку. У него запланированы соответствующие консультации с нашими азербайджанскими партнерами. Мы действуем на основе комплексных трехсторонних соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении. Мы выступаем за беспрепятственную доставку гуманитарной помощи как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршруту, и призываем не политизировать этот вопрос».

 

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