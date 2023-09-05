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Москва требует разъяснений у Еревана по поводу Римского статуса

Москва требует разъяснений у Еревана по поводу Римского статуса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), и будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — прокомментировала дипломат действия властей Армении.

1 сентября армянское правительство направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на рассмотрение Национального собрания Армении. Парламенту предстоит принять решение о ратификации соответствующего документа.

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