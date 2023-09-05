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Эрдоган не видит позитивного настроя у Сирии для нормализации отношений Анкары и Дамаска

Эрдоган не видит позитивного настроя у Сирии для нормализации отношений Анкары и Дамаска

Турция сожалеет, что президент Сирии Башар Асад лично не участвует в четырехстороннем механизме по нормализации отношений Анкары и Дамаска и не видит позитивного настроя у Сирии.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Позвольте констатировать, что Асад, к сожалению, наблюдает за шагами, предпринимаемыми в формате Турция – Россия – Иран – Сирия по нормализации, удаленно. То есть он не принимает участия в этой работе. Мы же вошли в этот процесс открыто, надеясь, что Сирия примет участие. Однако позитивного настроя с сирийской стороны пока не видим», – приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он выразил надежду, что в итоге сирийское руководство «тоже займет место за столом переговоров».

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