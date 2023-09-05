Завтра в Баку будет ветрено

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6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но со второй половины дня, начиная с северных и западных районов, ожидаются переменные, грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.