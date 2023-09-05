Евгений Михайлов: Россия еще больше усилит слежку за действиями Армении

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Глава Европейского комитета по развитию Североатлантического Альянса (НАТО) Гюнтер Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом присоединиться к НАТО.

«Байден спасет Армению», – написал у себя на странице Х Гюнтер, не уточнив, от кого президент США должен спасать Армению. Однако куда более интересно другое: Украину, которая кровью платит за возможное принятие ее в НАТО, все еще не может стать членом Альянса (западные страны играют с ней игры), а вот Армению, страну – члена ОДКБ, которая подписала кучу договоренностей с Россией и помогает ей обходить санкции, занимаясь параллельным импортом, перевооружением российской армии огромными западными компонентами, зовут в НАТО и даже заявляют, что «Байден спасет».

Другой вопрос, из каких соображений австриец Гюнтер зовет Армению в НАТО, учитывая позицию не только Москвы, с ней все понятно, но и Анкары, которая из-за поджога Корана нелюдями не соглашается на принятие Швеции в НАТО, а тут вдруг почему-то согласиться на принятие в Альянс вражеской Армении. Если в случае со Швецией ситуацию можно свалить на происки спецслужб и тому подобное, то в случае с Арменией все намного сложнее.

Любопытно, что на этот счет думают в России?

«Заявление главы Европейского комитета по развитию Североатлантического Альянса Гюнтера Фелингера относительно Армении является дестабилизирующим фактором», – прокомментировал произошедшее Minval.az российский политолог Евгений Михайлов.

По его словам, призыв к Армении вступить в НАТО с учетом того, как Россия отреагировала на возможное вступление Украины в Альянс, – это провокация.

«Правда, Украину с Арменией не стоит сравнивать, поскольку это две разные плоскости. Тем самым прослеживается попытка Запада взорвать регион, потому что он прекрасно понимает, как Россия реагирует на призывы к ее союзникам стать членом НАТО. Все эти заявления Пашиняна о России, о выходе из ОДКБ и присоединении к НАТО – звенья одной цепи», – сказал он.

Аналитик отмечает, что заявление Гюнтера нацелено именно на дестабилизацию обстановки в регионе и лишение Москвы влияния на Южном Кавказе.

«Сейчас, после всех этих заявлений, Россия еще больше усилит слежку за действиями Армении», – отметил он.

Касаясь же интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, эксперт сказал, что это было возмутительным: Пашинян таким образом признал, что действует в интересах Запада.

«Он заявил, что Россия практически не выполняет свои обязательства по договоренности, и что в один момент России в регионе Южного Кавказа не станет. Я думаю, России стоит обратить внимание на заявления армянского премьера. Россия уже ни одно десятилетие кормит Ереван и платит за его благосостояние, а взамен получает такие удары»,- сказал он.

Михайлов добавил, что все эти выражения Пашиняна спровоцированы Францией и США.

«Париж не скрывает свою поддержку Армении, это делается, чтобы протолкнуть свои интересы в регионе. Действия Франции можно понять также с той логики, что ряд африканских, профранцузских стран отошли от нее и больше поддерживают Россию», – сказал он.

Отвечая на вопрос об обострении на границе Азеребайджана с Арменией, аналитик сказал, что ситуация связана с тем, что Армения никак не может надавить на Баку, как ни старается, для того, чтобы разблокировать лачинскую дорогу.

«Азербайджан строго контролирует ситуацию, и не допускает ротации армянской армии в Карабахе и доступа вооружений в регион. Это мешает Пашиняну проводить свою хитрую политику. Возник коллапс и выход в Армении увидели в обострении. Армяне понимают, что если они пропустят грузы через Агдам, они проиграют противостояние за лачинскую дорогу. Им нужно вызвать раздражение у мирового сообщества, которое якобы может как-то повлиять на Азербайджан, но этого не произошло», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев