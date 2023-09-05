Арестович посоветовал Армении принять предложения Азербайджана (видео)

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна про стратегическую ошибку зависимости от России в сфере стратегической безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал Minval – LIVE.

«Азербайджанцы предлагали всевозможные решения через тысячи претензий, через геноцид азербайджанцев в Карабахе, один Ходжалы чего стоит. Они тогда на это не пошли. Армении можно принять взаимовыгодные предложения Турции и Азербайджана, выйти из ОДКБ и войти в иные политические блоки, в том числе в НАТО».