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Алиев и Ховаев обсудили открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди

Алиев и Ховаев обсудили открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече обсуждалась ситуация в регионе, открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Ильхам Алиев отметил, что, несмотря приглашение представителей армянского населения Карабахского региона Азербайджана в Баку и другие города нашей страны для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, они отказались.

Игорь Ховаев заявил, что Россия продолжит усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечению прочного мира в регионе.

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