Премьер Албании рассказал анекдот про Путина и Пригожина (видео)

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Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот, в котором намекнул на причастность Путина к убийству главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

На Bled Strategic Forum в Словении он спросил участников форума, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса из-за большой разницы между двумя концами ее территорий. После этого он рассказал анекдот, вызвавший у присутствующих приступ смеха.

«Премьер-министр идет к Путину и говорит: «Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год». А Путин ему отвечает: «Да, такое случилось и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел», – сказал Рама.