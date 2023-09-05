Пашинян разочаровал проармянского Затулина

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Проармянский первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин пришел в бешенство и-за заявлений Пашиняна.

«Пашинян всё больше, всё откровеннее и всё развязнее говорит о России. В ходе официальных переговоров с нашими делегациями Пашинян ведёт себя всё более недружественно. Он считает, что оппозиция недостаточно сильна и достаточно скомпрометирована тем, что её огульно обвиняют в грехах прошлого. Пашинян в случае своего успеха приведёт Армению к положению обычной ближневосточной страны, где «купи-продай» является главным смыслом, где нет никаких существенных национальных интересов, кроме личного преуспевания. Есть уже в его окружении люди, которые откровенно ставят на совместный бизнес с турками, с азербайджанцами и так далее, что раньше было категорически невозможно», – заявил Затулин в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

Затулин добавил, что противникам Армении было бы выгодно, чтобы Никол Пашинян и его правительство находились у власти. На Западе уверены, что действующий премьер способен «вытеснить Россию» из республики, пояснил парламентарий.

«Пашинян на сегодняшний день — наиболее удобный для Азербайджана и Турции, то есть исторических противников Армении, руководитель. Именно при Пашиняне Армения потерпела унизительное поражение и военное, и дипломатическое. С этой точки зрения, неслучайно при всей риторике власти Азербайджана очень обеспокоены тем, чтобы Пашинян остался у власти. Пашинян, безусловно, рассчитывает на то, что его переориентация с России на Запад, его переговоры в Брюсселе, в Вашингтоне, его поездки по западным столицам внушили Западу впечатление, что Пашинян — это тот человек, который способен рано или поздно вытеснить Россию из Армении. В подтверждение этого говорят падающие рейтинги популярности России, что является следствием пропаганды на всех уровнях, исходящих, в том числе из кругов, поддерживающих Пашиняна и его правительство. Он по-своему представляет ситуацию и считает, что Россия, в самом деле, сегодня завязла на Украине. Он уже на ранних стадиях специальной военной операции высказывался на Западе, что Армении не выгодна победа России, чтобы не восстановился Советский Союз».