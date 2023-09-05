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Бербок призвала к реформам СБ ООН

Бербок призвала к реформам СБ ООН

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд нуждаются в реформации, передает  Gazeta.ru.

«Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. С тех пор появилась не только объединенная Германия, но и около 60 государств пошли путем независимости – в Африке, Латинской Америке, в Азии. Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров», — сказала Бербок.

Она отметила, что под реформацию также должны попасть международные финансовые институты, органы здравоохранения и схожие с «Большой двадцаткой» форматы.

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