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Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным (фото)

Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным (фото)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в соцсети Х о переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, в частности, в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов.

Объем нашей двусторонней торговли в прошлом году достиг примерно 69 миллиардов долларов. Мы предпринимаем твердые шаги к нашей цели в 100 миллиардов долларов. За первые 7 месяцев этого года в нашу страну приехали 3,5 миллиона российских туристов. Я считаю, что в оставшийся период этот показатель еще больше увеличится», – заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что, помимо АЭС «Аккую», работы по строительству которой продолжаются ускоренными темпами, было обсуждено строительство Синопской АЭС.

«Одним из вопросов, на котором мы сосредоточили свое внимание, было возобновление Черноморской инициативы. В этом контексте, в консультации с Организацией Объединенных Наций, мы подготовили новый пакет предложений, содержащий существенные улучшения. Будучи Турцией, мы верим, что скоро достигнем решения, оправдывающего ожидания», – подытожил турецкий лидер.

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