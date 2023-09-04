Рубинян назвал нелогичными утверждения о том, что Армения является антироссийским инструментом

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Заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян дал интервью Общественному телеканалу Армении.

«Не принято комментировать анонимные источники. Я могу прокомментировать тезисы оппозиции, которые возможно повторяет источник. Армения всегда была вне геополитических столкновений – и до, и после 2018 года. Армения всегда выполняла свои союзнические обязательства», – сказал Рубинян.

Он продолжил: «Нет необходимости восстанавливать армяно-российские отношения, так как они не прерваны».

Касаясь смены переговорщика, вице-спикер заявил о ненадобности такого шага, поскольку большинство населения решило, что его не надо менять.

Он также добавил, что ОДКБ не оправдала ожиданий Армении, опровергая утверждения о том, что Армения предпочла миссию наблюдателей миссии ОДКБ.