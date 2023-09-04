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Ким прибудет на переговоры с Путиным на своем бронепоезде

Ким прибудет на переговоры с Путиным на своем бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен в сентябре посетить Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников газеты, главы КНДР и России примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ожидается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию из Пхеньяна на своем бронепоезде. Источники не исключили, что лидер Северной Кореи также может посетить Москву.

В ходе переговоров стороны намерены обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР. В свою очередь Ким Чен Ын надеется, что Россия предоставила Северной Корее продовольственную помощь и передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, заявляют американские чиновники.

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