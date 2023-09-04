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Баку и Будапешт обсудили развитие отношений в ряде областей (фото)

Баку и Будапешт обсудили развитие отношений в ряде областей (фото)

4 сентября 2023 года министр Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию встретился с министром иностранных дел и торговли этой страны Петером Сийярто.

Согласно информации МИД Азербайджана, встреча один на один между Джейхуном Байрамовым и министром Петером Сийярто продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон, состоялось первое заседание азербайджано-венгерского стратегического диалога.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в двустороннем и многостороннем форматах, а также по региональным вопросам. Отмечена важность и роль взаимных визитов на высшем и высоком уровне и политического диалога в развитии отношений.

Были обсуждены возможности дальнейшего расширения сотрудничества с Венгрией в области экономики, торговли, фармацевтики, культуры, образования, спорта и других направлениях. В частности, было подчеркнуто, что партнерство в энергетической сфере играет ключевую роль в отношениях, было отмечено, что такие направления, как транспорт и логистика, внесут дополнительный вклад в сотрудничество.

На встрече министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал другую сторону о текущей региональной ситуации и реалиях в постконфликтный период, нормализации отношений Азербайджана с Арменией, подписании мирного договора, открытии транспорта и коммуникаций в регионе, а также усилиях, направленных на делимитацию границ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о масштабной реконструкции, проводимой Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, была выражена благодарность венгерской стороне за заинтересованность в этом процессе.

Затем два министра подписали протокол первого заседания азербайджано-венгерского стратегического диалога.

На брифинге для прессы министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.

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