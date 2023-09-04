Пресс-конференция Эрдогана и Путина: главное

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Лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Сочи.

Приводим основные тезисы лидеров двух стран.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган:

Анкара готова взять на себя посредничество по Украине.

Обсуждена «зерновая сделка», она сыграла огромную роль в предотвращении продовольственного кризиса.

Обсуждено строительство новой АЭС в турецком Синопе.

Новый пакет предложений по зерновой сделке может способствовать ее возобновлению.

Считаю правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным

Президент Российской Федерации Владимир Путин:

Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, рассмотрены все ключевые вопросы.

Нас просто вынудили выйти из «зерновой сделки».

Запад, мягко говоря, нас обманывал по поводу черноморской инициативы.

Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.

РФ никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине.

Россия готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны, рассчитывает на помощь Катара.

Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%.