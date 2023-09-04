Пресс-конференция Эрдогана и Путина: главное

Лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Сочи.
Приводим основные тезисы лидеров двух стран.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган:
Анкара готова взять на себя посредничество по Украине.
Обсуждена «зерновая сделка», она сыграла огромную роль в предотвращении продовольственного кризиса.
Обсуждено строительство новой АЭС в турецком Синопе.
Новый пакет предложений по зерновой сделке может способствовать ее возобновлению.
Считаю правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным
Президент Российской Федерации Владимир Путин:
Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, рассмотрены все ключевые вопросы.
Нас просто вынудили выйти из «зерновой сделки».
Запад, мягко говоря, нас обманывал по поводу черноморской инициативы.
Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.
РФ никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине.
Россия готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны, рассчитывает на помощь Катара.
Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%.