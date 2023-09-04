Переговоры Эрдогана и Путина продлились 3 часа (обновлено, видео) |
Москва предупредила Пашиняна устами «диписточника» |
Сепаратисты рыли новые траншеи, чтобы подобраться к позициям азербайджанской армии |
«Байден защитит»: Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в НАТО |
Гаджиев обвинил Ереван в запуске новой кампании дезинформации и манипуляций |
Сильный подземный толчок в Кюрдамире, есть повреждения (обновлено, фото, видео) |
Зеленский подтвердил, что сменит министра обороны Резникова, и предложил Умерова |
АОКП: Продолжим работу, пока не доставим продовольствие |
Чернышевский: Российская армия – не армянская, которую Азербайджан избивал дронами (видео) |
Главное Общество

ANAMA передана машина для разминирования азербайджанского производства

ANAMA передана машина для разминирования азербайджанского производства

Машина для разминирования азербайджанского производства передана ANAMA.

Предприниматели пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования «Revival P» производства группы компаний «Improtex».

4 сентября состоялась церемония презентации, посвященная передаче Фондом этой машины Агентству по разминированию Азербайджана (ANAMA).

На церемонии присутствовали председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов, руководство группы компаний «Improtex», член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, партнеры и доноры Фонда, а также представители СМИ.

Затем председателю Правления ANAMA был вручен сертификат машины для разминирования «Revival P».

Затем участники мероприятия ознакомились с машиной «Revival P».

 

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане разминировали более 95 тыс. га земли
Общество

В Азербайджане разминировали более 95 тыс. га земли

2023/09/04, 17:02
ANAMA передана машина для разминирования азербайджанского производства
Общество

ANAMA передана машина для разминирования азербайджанского производства

2023/09/04, 16:15
В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов
Общество

В Кюрдамире в результате землетрясения повреждены более 100 частных домов

2023/09/04, 15:39
743 учителя не прошли сертификацию и были уволены
Общество

743 учителя не прошли сертификацию и были уволены

2023/09/04, 15:08
Аллахшукюр Пашазаде отправился в Индию на форум G20
Общество

Аллахшукюр Пашазаде отправился в Индию на форум G20

2023/09/04, 14:30
Операция в Балакене: задержаны 9 человек, обнаружены наркотики и оружие (фото)
Общество

Операция в Балакене: задержаны 9 человек, обнаружены наркотики и оружие (фото)

2023/09/04, 14:10
В Баку задержаны обманутые нелегалы
Общество

В Баку задержаны обманутые нелегалы

2023/09/04, 13:49
Ильхам Алиев распорядился создать новый заповедник
Общество

Ильхам Алиев распорядился создать новый заповедник

2023/09/04, 13:34
В Баку арестован председатель ЖСК, уничтоживший имущество граждан
Общество

В Баку арестован председатель ЖСК, уничтоживший имущество граждан

2023/09/04, 13:30