«Карабахский клан» готовится к реваншу

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В минувшие выходные в Ереване постарались отметить «день принятия декларации о независимости «Нагорного Карабаха»» – с митингом и дроном с прицепленной к нему тряпочкой сепаратистов.

Шоу вышло из серии «не сыпь мне соль на раны»: несколько лет назад дрон с тряпочкой запускали над стадионом в Люксембурге во время матча «Карабаха» с местным «Дюделанжем», пытались поднять его во время «Евровидения» в Стокгольме, а теперь приходится довольствоваться ереванским небом. И это дешёвое во всех смыслах шоу вряд ли заслуживало бы внимания, если бы в тот же день, как уже рассказывал Minval, премьер-министр Армении Никол Пашинян при помощи своих безответственных заявлений не обнулил бы весь поствоенный переговорный процесс.

Начистоту говоря, политики, дипломаты и эксперты получили исчерпывающие доказательства, что все прежние заявления Пашиняна по поводу готовности признать территориальную целостность Азербайджана – не более чем игра на публику. И «голубем мира» этого субъекта провозгласили слишком поспешно. У власти в Армении все тот же Пашинян, который устраивал танцы на Джыдыр-дюзю, вопил «Карабах — это Армения, и точка!», а в ночь на 27 сентября 2020 года приказал своим «зинворам» начать «новую войну за новые территории».

Но это обстоятельство не мешает реваншистам из «карабахского клана» вести свое наступление на «предателя Пашиняна». На митинге в поддержку сепаратистов появились экс-президенты и вожаки этого клана Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Они верно учуяли, что позиции «карабахцев» после отставки Араика Арутюняна вновь укрепляются. Сам Арутюнян тоже родом как бы из Карабаха, но он считался человеком Пашиняна. А теперь ему на смену идут ставленники группировки Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, то есть Кочаряна и Саргсяна. Это то самое радикальное крыло армянской политики, которая выступает против подписания мирного договора с Азербайджаном, всячески срывает переговоры в Брюсселе, а теперь ещё и переходит к блокированию дорог, по которым в «голодающий Карабах» предполагается доставлять гуманитарную помощь.

И точно так же не секрет, что за этой радикальной группировкой стоит Москва. В Кремле и на Смоленской площади никогда и не скрывали, что предпочли бы видеть у руля в Ереване не «революционного премьера» Никола Пашиняна, а испытанных саттелитов в лице все тех же карабахцев. Теперь же, после обнимашек Пашиняна с Макроном, раздражения в Москве только прибавилось. И в самый решающий момент Пашинян умудрился «выстрелить себе в ногу» — дал ход ратификации Римского статута. А теперь в интервью итальянской La Reppublica принялся высказывать обидки на Москву: и ставка на союз с Россией сфере безопасности была, оказывается, ошибкой, и в один прекрасный день Армения может проснуться и обнаружить, что России на Южном Кавказе нет…

Возможно, Пашинян всерьез рассчитывает получить от Запада реальные дивиденды в обмен на слова и намёки. Но профессиональные политики знают: в обмен на жесты можно получить только жесты. А вот Москва, судя по реакции связанных с Кремлем тг-каналов, всерьёз разозлилась на тявканье «Моськи, объевшейся шашлыка». И самое главное, даже на фоне всех своих нынешних неприятностей Кремлю вполне по силам не только устроить публичную порку Пашиняну, но и вообще «отрихтовать» политическое поле Армении так, что там уже не будет места «революционному премьеру». И те «погосы», которые вчера восторгались Пашиняном, сегодня и завтра без большого душевного трепета будут рукоплескать его противникам– если те пообещают им военный реванш и расширение границы Армении. Другой повестки дня у реваншистов нет.

Но как реваншисты собираются эту повестку выполнять? Особенно с расчётом на помощь России, которая безнадёжно увязла в украинской войне? И понимают ли, что новая война закончится для Армении ещё большей катастрофой, чем предыдущая? Так или иначе, у Азербайджана есть все основания держать порох сухим, а армию – в боевой готовности.

Нурани, обозреватель