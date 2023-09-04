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743 учителя не прошли сертификацию и были уволены

743 учителя не прошли сертификацию и были уволены

Для учителей, не набравших соответствующий проходной балл в процессе сертификации в 2022 году, 29 августа этого года был организован повторный экзамен.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, из 743 учителей (6% участников), не прошедших предварительный этап экзамена, 606 не набрали минимального проходного балла на повторном экзамене, а 137 не приняли участие в экзамене.

В соответствии с «Правилами сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях» и Трудовым кодексом, образовательными учреждениями начат процесс прекращения трудового договора этих учителей с 4 сентября 2023 года.

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