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Путин – Эрдогану: Мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень

Путин - Эрдогану: Мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень

Россия первая откликнулась и предложила помощь Турции, когда в стране произошло разрушительное землетрясение, а также полыхали лесные пожары.

Это, по словам президента РФ Владимира Путина, говорит о том, что отношения двух стран носят особый дружественный характер.

«Вы упомянули о борьбе с пожарами. Я хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям пострадавшим, – сказал глава российского государства, обращаясь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в начале двусторонних переговоров. – То же самое касается борьбы с пожарами».

«Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень, и это сказывается во всех отраслях нашего взаимодействия», – подчеркнул Путин.

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