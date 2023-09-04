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В Грузии началась процедура импичмента Саломе Зурабишвили

В Грузии началась процедура импичмента Саломе Зурабишвили

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента действующего президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает телеканал Imedi.

Согласно информации телеканала, процедура импичмента будет инициирована на заседании парламентского большинства в понедельник. Причиной стали не согласованные с правительством зарубежные визиты Зурабишвили.

«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов», — пояснил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, после сбора подписей парламентарии обратятся в конституционный суд. После этого у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту.

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