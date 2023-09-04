В Грузии началась процедура импичмента Саломе Зурабишвили

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Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента действующего президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает телеканал Imedi.

Согласно информации телеканала, процедура импичмента будет инициирована на заседании парламентского большинства в понедельник. Причиной стали не согласованные с правительством зарубежные визиты Зурабишвили.

«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов», — пояснил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, после сбора подписей парламентарии обратятся в конституционный суд. После этого у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту.