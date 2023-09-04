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Главное Общество

В Баку арестован председатель ЖСК, уничтоживший имущество граждан

В Баку арестован председатель ЖСК, уничтоживший имущество граждан

В Баку арестован председатель жилищно-строительного кооператива по обвинению в уничтожении имущества граждан.

Об этом сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Арестованный председатель ЖСК East Residence Али Мамедов обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении имущества граждан при строительно-монтажных работах на территории Наримановского района столицы, отметили в прокуратуре.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Против Мамедова выдвинуты обвинения по статьям 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Решением суда в отношении Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста.

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