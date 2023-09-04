Учреждена организация «Волонтеры Фемиды»

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По инициативе группы добровольцев, работающих в Верховном суде, создана организация «Волонтеры Фемиды». Об этом Minval.az сообщили в Верховном суде.

Целью создания организации является поддержка подготовки молодых специалистов, усиление общественного контроля в судах, повышение участия молодежи в судебно-правовой системе, обеспечение удовлетворенности граждан судебными услугами, содействие продвижению и проведению реформ в судебно-правовой системе, содействие образованию и молодежной политике, проводимой в стране.

Для достижения целей «Волонтеры Фемиды» будет работать в направлении систематической организации волонтерской деятельности во всех инстанциях, повышения знаний и профессиональных навыков молодежи, обучающейся в области права.

Отметим, что председатель организации Нильгюн Мамедова является студенткой третьего курса юридического факультета Университета АДА по специальности “юриспруденция”. С первых лет своей студенческой жизни она работала волонтером во внутриуниверситетских обществах, в том числе в судах первой инстанции. С 2023 года он является главой “юридического общества ADA”, действующего при Университете ADA. Заместитель председателя Рафаэль Магеррамли обучается на юридическом факультете Бакинского государственного университета по специальности “юриспруденция”. В студенческие годы проходил практику в адвокатских учреждениях и занимался волонтерской деятельностью в судах различных инстанций. Он также является менеджером проекта Международной организации «AIESEC Азербайджан».

Другой заместитель председателя Хатын Османлы в 2016-2020 годах училась на переводческом факультете Азербайджанского университета языков. В 2021 году поступила на юридический факультет Университета АДА , участвовала во многих местных и международных проектах и занималась волонтерством в судах, работала менеджером проекта и координатором в студенческой сети Erasmus Tələbə Şəbəkəsi – Azərbaycan.