Франция заявила, что власти Нигера «не имеют прав» на высылку французского посла

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Франция вновь подтвердила позицию по продолжению присутствия своего посла в Нигере, несмотря на давление новых властей, которые намереваются выдворить из страны французского дипломата.

«Он наш представитель при законных властях Нигера (…), мы не должны подчиняться указаниям министра, не имеющего никакой легитимности», – заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde.

«Этим объясняется продолжение присутствия нашего посла. Мы заботимся о том, чтобы он мог безопасно противостоять давлению путчистов», – подчеркнула французский министр иностранных дел.