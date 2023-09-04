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Франция заявила, что власти Нигера «не имеют прав» на высылку французского посла

Франция заявила, что власти Нигера «не имеют прав» на высылку французского посла

Франция вновь подтвердила позицию по продолжению присутствия своего посла в Нигере, несмотря на давление новых властей, которые намереваются выдворить из страны французского дипломата.

«Он наш представитель при законных властях Нигера (…), мы не должны подчиняться указаниям министра, не имеющего никакой легитимности», – заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde.

«Этим объясняется продолжение присутствия нашего посла. Мы заботимся о том, чтобы он мог безопасно противостоять давлению путчистов», – подчеркнула французский министр иностранных дел.

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