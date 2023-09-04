СМИ: Граждане КНР часто проникали на военные объекты США

109 Просмотров

Граждане Китая за последние годы неоднократно проникали на территорию военных и прочих секретных объектов на территории США под видом заблудившихся туристов, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, которые расценивают эти инциденты как шпионаж.

По их данным, за последние годы произошло порядка 100 подобных случаев, как правило в сельской местности, вдали от популярных туристических маршрутов и крупных аэропортов. Чиновники утверждают, что такая форма шпионажа направлена на проверку систем безопасности американских объектов. «Преимущество Китая в том, что они готовы посылать большое количество людей на сбор информации. Если некоторых из них поймают, правительству США будет очень сложно доказать что-то, кроме незаконного проникновения, а те, кого не поймают, наверняка узнают что-нибудь полезное», – полагает старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг.

Инциденты вызывают серьезное беспокойство американских законодателей. По словам члена комитета по разведке Палаты представителей Джейсона Кроу (демократ от штата Колорадо), Конгресс может рассмотреть вопрос принятия соответствующего законодательства, поскольку множество таких случаев остаются незамеченными, так как рассматриваются на местном, а не на федеральном уровне.

В посольстве КНР в США назвали утверждения о шпионаже «злонамеренной выдумкой». «Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и прилагать усилия для укрепления доверия между двумя странами и дружбы между двумя народами», – заявил пресс-секретарь китайского посольства Лю Пэнью.