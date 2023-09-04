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Абдоллахиян: Пришло время перейти от периода напряженности и конфликтов к периоду мира и сотрудничества

Абдоллахиян: Пришло время перейти от периода напряженности и конфликтов к периоду мира и сотрудничества

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян заявил на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что для Ирана мир и безопасность на Кавказе так же важны, как мир и безопасность у себя в стране.

Об этом сообщает mizanonline.ir.

«Азербайджан и Армения являются нашими соседями, и мы поддерживаем мир между двумя странами. Мы считаем, что на Кавказе пришло время перейти от периода напряженности и конфликтов к периоду мира и сотрудничества, и мы поддерживаем мирные соглашения между двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией. Мы против изменения географических и геополитических границ региона и блокирования исторических и транзитных маршрутов в регионе», – заявил Абдоллахиян.

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