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Президент ЮАР Рамафоса: Расследование не нашло доказательств поставки оружия в Россию

Президент ЮАР Рамафоса: Расследование не нашло доказательств поставки оружия в Россию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что независимое расследование не нашло доказательств того, что в конце прошлого года российское судно забрало из страны партию оружия, сообщает Reuters.

«Комиссия пришла к выводу, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что судно перевозило оружие из ЮАР, предназначенное для России, – сказал Рамафоса. – Разрешение на экспорт оружия не выдавалось, и оружие не экспортировалось».

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что российское грузовое судно Lady R в декабре прошлого года якобы загрузило оружие и боеприпасы на военно-морской базе вблизи Кейптауна.

Власти ЮАР отвергли эти заявления и начали независимое расследование, которым руководил судья в отставке.

Как заявил Рамафоса, судно причалило к базе, чтобы доставить оборудование, заказанное в 2018 году южноафриканской компанией Armscor для Сил национальной обороны ЮАР.

По словам президента, он не может раскрыть подробности, поскольку это может поставить под угрозу военные операции и жизни южноафриканских солдат.

Рамафоса также заявил, что обвинения пагубно отразились на экономике ЮАР и ее положении в мире.

«Ни одно из заявлений о поставках оружия в Россию не было подтверждено, – заявил президент ЮАР. – Никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против нашей страны».

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