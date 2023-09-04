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Латвия может выслать тысячи россиян

Латвия может выслать тысячи россиян

В Латвии вступили в силу новые правила получения вида на жительство, из-за которых тысячи россиян могут обязать покинуть страну. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии.

Согласно поправкам к Закону об иммиграции, более 25 тысяч человек, подпадающих под этот закон, должны подать документы в Управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза на основании теста по государственному языку и подтверждения платежеспособности.

Отмечается, что предписания покинуть страну до 2 декабря получат около 4-5 тысяч человек. У тех, кто не смог подать документы на статус постоянного жителя Европейского Союза (например, по незнанию языка), был вариант запросить временное разрешение на проживание. Однако он не позволяет получать ряд социальных пособий и большую часть пакета бесплатной медицины.

По данным издания Latvijas Reitingi, к 20 августа только 12 312 граждан России подали документы на обретение статуса постоянного жителя ЕС, и только 2570 получили его. Несколько тысяч человек экзамен по государственному языку провалили и записались на пересдачу – это дает право на продление действующего ВНП до конца года.

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинский объяснил, что если россиянин не пошел ни одним из законных путей и оставил все как есть, охотиться за ним никто не будет, однако жить станет сложнее: не получится открыть счет ни в одном банке, не выдадут пенсию и не предоставят бесплатные медицинские услуги, не позволят работать в компаниях, действующих в Латвии.

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Латвия может выслать тысячи россиян
Мир

Латвия может выслать тысячи россиян

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