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После землетрясения снижена скорость поездов между Баку и Агстафой

После землетрясения снижена скорость поездов между Баку и Агстафой

Сразу после землетрясения, произошедшего 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе, в 14 км южнее станции Кюрдамир, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к проведению технических обследований объектов инфраструктуры в соответствующих зонах обслуживания, проверке состояния инженерных сооружений (мосты, туннели и др.).

Согласно заявлению ведомства, в связи с проведением оперативно-технического обследования инфраструктуры, скоростной режим пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Агстафа-Баку, снижен до 50 км/ч, а движение грузовых поездов временно остановлено.

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