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Калифорния потеряла миллиарды из-за забастовки в Голливуде

Калифорния потеряла миллиарды из-за забастовки в Голливуде

Забастовка сценаристов в Голливуде, которая длится четыре месяца, обошлась экономике Калифорнии почти в $5 млрд, сообщает Financial Times. Как ожидается, эта цифра может вырасти, поскольку последние переговоры между профсоюзами и киностудиями не привели к результатам.

Сценаристы бастуют более 120 дней, ущерб экономике штата превзошел показатель 2007-2008 года, когда проходила прежняя забастовка. Она длилась сто дней, потери составили $2,1 млрд. Нынешняя забастовка обходится Калифорнии в $30 млн в день, сообщала Гильдия сценаристов Америки (WGA) в мае.

Бессрочная забастовка WGA длится с 2 мая, в середине июля к ним присоединился актерский профсоюз, что стало первой масштабной забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

Происходящее привело к остановке производства многих телешоу и кинопроектов, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на работе предприятий общественного питания, химчисток, водителей, прокатных компаний и других организаций, имеющих отношение к индустрии, заявил главный глобальный стратег Института Милкена Кевин Клоуден.

Казначей штата Калифорния Фиона Ма 30 августа разослала письма участникам Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в том числе руководству Disney, Comcast, Paramount, Warner Bros., Netflix, Apple и Amazon. Она призвала их вернуться за стол переговоров с продюсерами и актерами, чтобы положить конец забастовке. Ма отметила, что около 700 тыс. калифорнийцев работают в индустрии развлечений.

Среди пострадавших — Грегг Билсон, президент компании ISS, которая предоставляет кинематографистам реквизит и оказывает другие услуги. По его словам, доходы упали на 90–95%, из-за чего пришлось сократить штат на 70% (в компании работали 225 человек). Обычно ISS сотрудничает с около 3 тыс. поставщиками реквизита, но сейчас не ведет дела ни с одним из них. «Это значит, что мои сотрудники не покупают кофе, не покупают обеды, так что эффект [от забастовки] действительно огромен», — сказал Билсон.

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