Сильный подземный толчок в Кюрдамире (обновлено, видео)

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21:30 Согласно информации МЧС Азербайджана, на данный момент не поступило никаких сведений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

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20:54 В Кюрдамире произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, это произошло в 20:38. Очаг землетрясения находился на глубине 52 км.

Землетрясение также ощущалось в Саатлинском, Бейляганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 21 км.

