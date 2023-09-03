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Тегеран выступил за перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция

Тегеран выступил за перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция

Тегеран поддерживает возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 3 сентября в Тегеране.

По его словам, которые приводит «Тренд», Иран имеет единогласное мнение с Турцией по предложению турецкого коллеги восстановить мир и стабильность на Южном Кавказе и перезапустить трехсторонний формат Иран-Азербайджан-Турция с целью обеспечения прочного сотрудничества. В этом направлении будут предприняты совместные шаги, подчеркнул он.

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